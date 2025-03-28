Emekli İkramiyelerinde 1.000 TL Zam Onaylandı

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. 24 Mart'ta ödemeleri başlayan emekli ikramiyelerinin 1.000 TL'lik zam farkları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hesaplara yatırılacak. İkramiye zammından 15,5 milyon hak sahibi yararlanacak. Zammın 2025 bütçesine mali etkisi 28,4 milyar lira olacak. Toplamda ise emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlara İkramiye

Dul ve yetim aylığı alanlara da hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye verilecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alanların ikramiye zammı yüzde 50 olacak. Bu uygulama, hak sahiplerinin mali durumunu iyileştirmeyi hedefliyor ve ekonomik destek sağlıyor. Emeklilerin bayramlarını daha rahat geçirmelerine olanak tanıyor.

Zam Farklarının Hesaplara Yatırılması

Kanun teklifi ile birlikte emeklilere sağlanan bu destek, onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte zam farkları hesaplara yatırılacak ve emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu düzenleme, sosyal adaletin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor.

Emekli ikramiyesi 4 bin liraya yükseldi.

15,5 milyon hak sahibi yararlanacak.

Zam farkları hesaplara yatırılacak.

127 milyar liralık toplam ödeme yapılacak.



