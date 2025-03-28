Aile ve Gençlik Fonu: Evlilik Kredisine Rekor Başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sağladığı 150 bin liralık krediye toplamda 80 bin 193 çift başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini duyurmuştu. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, 'Aile Yılı' kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti.

Aile ve Gençlik Fonu Ülke Genelinde Yaygınlaştırıldı

İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde uygulanmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu, 'Aile Yılı' kapsamında 13 Ocaktan itibaren 81 ile yaygınlaştırıldı. Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı.

İstanbul Başvurularda İlk Sırada

Bu tarihten sonra krediye başvuran çift sayısı her geçen gün artarak devam etti. Türkiye genelinde 80 bin 193 çift evlilik kredisine başvuruda bulundu. Başvuru yapılan en yüksek il ise 12 bin 46 çift ile İstanbul oldu. İstanbul'u 6 bin 9 ile Hatay ve 5 bin 340 başvuru ile Kahramanmaraş takip etti.