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Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi, 183 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 08:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 08:13
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Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı

Hepimizin bildiği üzere, 18 Haziran 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş ve görevleri düzenlenen Devlet Personel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci ile birlikte uygulamaya geçen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kapatıldı.

Devlet Personel Başkanlığına ait bazı görevler bu kapatılma sonrası birçok kuruma dağıtıldı. Bu kurumlar; Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak ilk kez kurulan İnsan Kaynakları Ofisidir.

Personel yönetimi gibi hassas bir konunun bu kadar farklı kurumların eline bırakılması zaman içerisinde çeşitli sorunları hızlıca beraberinde getirmiş; ilk olarak Çalışma Genel Müdürlüğüne verilen görevler Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının görevleri Kararnamenin ilk halinde çok sınırlı düzeyde iken, 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenleme sonrasında ilgili ofisin altında 6 (altı) adet yeni Daire Başkanlığı (İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı, Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) kurulmuştur. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, İnsan Kaynakları Ofisine 36 farklı konuda önemli görev yüklenmiştir.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 183 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İnsan Kaynakları Ofisinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 36 farklı görev sadeleştirilerek iki başlıkta Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü altına dahil edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne eklenen görevler sırasıyla şunlardır:

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile etkin ve şeffaf biçimde paylaşılmasını sağlamak,

-Kamuda insan kaynağı yönetim modellerinin hayata geçirilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek.

Özetle; bu uzun yıllar süren maceranın sonunda kamuda personel yönetiminin ana merkezine Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü geçmiştir.

24 Şubat 2020 tarihli "DPB Kapatılınca, Görevleri Dağıldı Ama Personel Mevzuatındaki Sevk Yetkisi Ortada Kaldı" başlıklı yazımızda şu ifadelere yer vermiştik; "Devlet Personel Başkanlığının yıllarca hassas bir şekilde yönettiği kamu personel mevzuatını idare edebilecek herhangi yapı kurulamamıştır. Kurulması bir yana, süreçlerin hızlanması için doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanan bazı rutin kararlar bile eski sisteme nazaran çok gecikmeli alınmaktadır. Bu durumun temel sebebi, kamu personel yönetimini tek merkezden sevk ve idare edebilecek herhangi bir kurumsal mekanizma ortada bırakılmamıştır! Sonuç olarak, devlet yönetiminde "bizce" en önemli iki konu "personel mevzuatı" ve "mali mevzuattır". Bu iki konuda yıllarca emek vererek yetiştirdiğiniz nitelikli uzman personelinizi ve onların çalıştığı köklü idareleri herhangi bir somut temele dayanmayan keyfi kararlarla kapatarak köşeye atarsanız, yapacağınız her planlama ya da kuracağız her yeni sistem başarısız olmaya mahkümdur!"

Son söz olarak ifade etmek isteriz ki; yanılmayı, yukarıda yer verilen ve seneler önce ifade ettiğimiz bu sözlerimizin tam aksinin yaşanmasını gerçekten çok isterdik; ancak Cumhurbaşkanlığı Makamının da gecikmeli olarak ikna olduğu üzere kamuda İnsan Kaynakları Ofisi macerası son bulmuştur!

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