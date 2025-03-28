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Yurt dışına çıkışlarda götürülebilecek para sınırı değişti

Yurt dışına çıkışlarda yolcu beraberinde olan ve gümrük idarelerine bildirimde bulunulması gereken parasal sınırda artışa gidildi.

Haber Giriş : 28 Mart 2025 08:31, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 08:47
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Yurt dışına çıkışlarda götürülebilecek para sınırı değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, söz konusu parasal sınır 25,000 TL'den 185,000 TL'ye çıkarıldı.

Bu çerçevede, yurt dışına çıkışlarda yolcu beraberinde bulunan ve 185,000 TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge, gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyan edilecek.

Öte yandan, aynı tebliğle, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve türev araçlarının alım satımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

MENKUL KIYMET VE VIOP SÖZLEŞMELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Buna göre, bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı SPK tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılacak.

Ancak, Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yaptıkları türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu tutulmadı. Bununla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

Tebliğe göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbest olacak.

Bu kuruluşlar haricindeki kişilerce söz konusu işlemlere aracılık edilemeyecek ve bu işlemler ile ilgili olarak yurt dışına transfer yapılamayacak. Bu işlemlerin önlenmesi konusunda gerekli tedbirler alınacak. Aykırı işlemlerin tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

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