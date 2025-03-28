Kayseri'de Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Kayseri Develi'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı. Zanlının üzerinde sahte 200 liralık banknotlar bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 09:21, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 09:22
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir markette sahte para ile alışveriş yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir markette aynı seri numaralı sahte banknotların kullanıldığı tespit edilince soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri ve yapılan detaylı araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Y.E.Z. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde 200 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.