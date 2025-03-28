Kayseri'de Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir markette sahte para ile alışveriş yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir markette aynı seri numaralı sahte banknotların kullanıldığı tespit edilince soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri ve yapılan detaylı araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Y.E.Z. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde 200 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.