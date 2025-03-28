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İBB'nin Yolsuzluk Soruşturmasında Tanık İfadeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında avukat Gökhan Taşkapan, belediye otobüs bakımı ihaleleri üzerinden aklama yapıldığını iddia etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 09:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 09:31
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İBB'nin Yolsuzluk Soruşturmasında Tanık İfadeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, tanık olarak ifade veren avukat Gökhan Taşkapan'ın açıklamaları dikkat çekiyor. İBB'nin gerçekleştirdiği belediye otobüslerinin bakım ihalelerinden elde edilen paraların, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle, fiilen var olmayan Şimşek Oto adlı şirkete aktarıldığı iddia ediliyor.

İBB Soruşturması ve İfade Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla başlatılan soruşturma sürüyor. Tanık olarak ifade veren avukat Gökhan Taşkapan, savcılığa verdiği ifadesinde, belediye otobüslerinin bakım ihaleleri ve diğer bazı ihalelerin, Özgür Karabat ve kardeşi Devrim Karabat'ın yönlendirmesiyle Şimşek Oto adlı şirkete aktarıldığını belirtti.

İhalelerden Elde Edilen Paraların Akıbeti

Taşkapan, ihalelerden elde edilen paralarla Silivri Çatalca'dan arsa alındığını ve paraların bir kısmının farklı kooperatiflere aktarıldığını ifade etti. İfadesinde, 60 parselli, tanesi 40 bin dolar olan bir kooperatif kurulduğunu ve paraların bir kısmının buraya aktarıldığını belirtti. Ayrıca, SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ve Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifine de paraların aktarıldığını söyledi.

  • SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi: İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu'da yer alan 234 bin 400 metrekarelik alan.
  • SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi: Silivri Balaban'da bulunan 434 dönümlük alan.

Taşkapan, bildiği kadarıyla bu şahısların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paraların ihalelerden gelen paralar olduğunu belirtti. Bu çarpıcı iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

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