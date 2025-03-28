Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ünün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını kaydetti.

Operasyon Detayları

Operasyonda, 43 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı. Vali Şıldak, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bu tür operasyonların, toplumun huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Vali Şıldak, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, toplumun desteğiyle bu tür suçların önlenebileceğini ifade etti. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonların artarak devam edeceği bildirildi.