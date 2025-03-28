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Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı

Burdur Yeşilova'da bir memur, 3 kız öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla açığa alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2025 09:53, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 09:54
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Okulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan memur M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Ç., savcılıkta sorgulandıktan sonra tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı ve M.Ç. açığa alındı.

Olayın Detayları

Yeşilova ilçesindeki bu üzücü olay, öğrencilerin ve velilerin endişelerine yol açtı. Okul yönetimi ve yerel yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Toplumda benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Adli Süreç ve Sonraki Adımlar

Adli süreç devam ederken, M.Ç.'nin açığa alınması, eğitim camiasında yankı uyandırdı. İlgili kurumlar, benzer vakaların önüne geçmek adına eğitim ve denetim faaliyetlerini artırmayı planlıyor. Bu tür olaylar, toplumda duyarlılığın artmasına ve farkındalık çalışmalarının hız kazanmasına neden oluyor.

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