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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 38,0150 seviyesinde işlem görüyor. ABD'de açıklanacak veriler merakla bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 10:07, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 10:08
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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0150 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altından 37,9560'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,0150 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 41,0010'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 49,1990'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde.

ABD Ticaret Politikalarının Etkileri

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesi varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikaları, küresel ölçekte belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ülkelerden gelebilecek olası misillemeler piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetiminin getirdiği tarifelerin ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ancak bu etkinin ne kadar kalıcı olacağının belirsiz olduğunu ifade ederek, "Yakın vadede gümrük vergilerinin enflasyonu artırması kaçınılmaz görünüyor." dedi. Enflasyonist baskının daha uzun süreli olma riski bulunduğunu vurgulayan Collins, fiyatların ne kadar etkileneceğinin büyük ölçüde tarifelerden etkilenen ülkelerin tepkilerine ve alınan önlemlere bağlı olacağını söyledi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise Trump yönetiminin ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik verginin tamamının tüketicilere yansıyacağını düşünmediğini vurguladı.Barkin, şirketlerin fiyatlandırma ve kar marjları konusunda zor kararlar almak zorunda kalacağına işaret etti. Bu gelişmelerin ışığında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz ayında yapacağı ihtimali yüzde 86'ya yükselirken, bankanın yıl genelinde ise toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Güncel Ekonomik Takvim

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 105'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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