BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 9.480,91 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 131,92 puan ve yüzde 1,37 azalışla 9.480,91 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi ise yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,57 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli olmasına yol açıyor. Bugün gözler ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrilmiş durumda.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Veri Takibi

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydediliyor.