2025-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı. 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/1) değerlendirme işlemleri başarıyla tamamlandı. Adaylar, sonuçlarını 28 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sonuçlara ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekmektedir. ÖSYM, sınav sonuçlarını adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Sonuçları Öğrenmek İçin İzlenecek Adımlar

ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasına gidin.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

"Sorgula" butonuna tıklayarak sınav sonucunuzu görüntüleyin.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-YDS/1 Sınav Sonuçları

2025-YDS/1: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/1) cevap kağıtları ve adayların işaretlemelerinin sonuçları, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Bu erişim, 28 Mart 2025 saat 10.15'ten itibaren 10 gün boyunca sürecek.Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesine giriş yaparak sınavda kullandıkları cevap kağıdını görüntüleyebilirler. Aynı zamanda, adaylar işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından nasıl değerlendirildiğini ve doğru cevaplarla karşılaştırmalarını görebilirler. Özel bir ekran üzerinden her soru için doğru cevaplar ve kendi verdikleri cevaplar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Aday Cevaplarının Detaylı Görüntülenmesi

ÖSYM tarafından sağlanan bu hizmet sayesinde, adaylar sınavda kullandıkları kitapçığın orijinal soru ve seçenek dizilimini inceleyebilirler. Ayrıca, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarına dair bilgiler de bu platformda yer almaktadır. Böylece adaylar, sınav performanslarını daha iyi analiz etme fırsatına sahip olurlar.