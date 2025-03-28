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Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu

TÜİK, Mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Şubat ayında 99,2 olan endeks, Mart ayında yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 10:12, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 10:34
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Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verileri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına yönelik ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı. Bu artış, Türkiye'deki ekonomik güven seviyesinin yükselmeye devam ettiğini göstermektedir. Özellikle tüketici güveninde önemli bir artış kaydedildi. Şubat ayında 82,1 olan tüketici güven endeksi, yüzde 4,6 artarak Mart ayında 85,9'a çıktı.

Tüketici Güveni ve Diğer Sektörlerdeki Değişimler

Ekonomik güven endeksine alt kalemler bazında bakıldığında, en dikkat çeken artış tüketici güven endeksinde yaşandı. Ayrıca, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 artışla 103,2'ye yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 artışla 114,4'e ulaştı.

Perakende ve İnşaat Sektöründeki Düşüşler

  • Mart ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 düşerek 113,4 seviyesine indi.
  • İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, genel olarak ekonomiye yönelik güvenin arttığını gösteriyor. Bu durum, Türkiye ekonomisinde iyimserliğin devam ettiğine işaret etmektedir.

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