Kumar Oynayan 7 Kişiye 64 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye toplamda 64 bin 729 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Polis ekipleri, Kartepe'de B.G.'nin ruhsatsız bir şekilde umuma açık yere dönüştürülmüş alanda tombala oynattığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplamda 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 17 bin 800 lira paraya da el konuldu. B.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kumarla Mücadele Kapsamında Yapılan Denetimler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kumar oynama ve oynatma faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerde özellikle ruhsatsız ve umuma açık alanlara dönüştürülmüş mekanlar mercek altına alınıyor.

Kartepe'de Yapılan Operasyonun Detayları

Denetim, kumar oynama faaliyetlerini engellemek amacıyla gerçekleştirildi.

B.G.'nin ruhsatsız bir mekanda tombala oynattığı tespit edildi.

7 kişiye toplamda 64 bin 729 lira ceza kesildi.

17 bin 800 lira paraya el konuldu.

B.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu tür denetimlerin devam edeceği ve suç unsuru taşıyan faaliyetlerin engellenmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.



