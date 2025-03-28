Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bayramda Ek Sefer İmkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde artması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla şehirler arası otobüs firmaları için önemli bir düzenleme yaptı. Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının, turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini belirtti. Bu uygulama, 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bayramda Yolcu Yoğunluğu Bekleniyor

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğunluk yaşanacağını öngörerek, mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılamada yetersiz kalabileceğini ifade etti. Bu nedenle, biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları tarifeli seferlerde kullanma imkanı sağlandığını belirtti.

B2 ve D2 Belgeli Araçlar Ek Seferlerde Kullanılacak

Bakan Uraloğlu, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Bu düzenlemenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu.

Denetim Sistemi Aktif Olacak

Uraloğlu, ek seferlerle yapılan taşımalarda denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını vurguladı. Firmaların tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacağını, ücret tarifelerine uyacaklarını ve taşımalardaki sorumluluğu üstleneceklerini belirtti. Ayrıca, taşıma faaliyetlerine ilişkin tüm bilgilerin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirileceğini ifade etti.



