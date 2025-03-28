Bakan Işıkhan'dan Staj Desteği Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Staj Desteği uygulaması kapsamında 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteğinin devam ettiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla; mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6 bin 631,40 TL, kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12'nci sınıf öğrencilerine en az 11 bin 52,34 TL ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Staj Desteği ile Geleceğin İş Gücünü Yetiştirme

Staj Desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere toplamda 63,5 milyar TL destek sağlanmıştır. Geleceğin nitelikli iş gücünü birlikte yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Staj Desteği uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Ortaöğretime veya üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu staj dönemlerindeki ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını belirtti.