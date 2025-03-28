Adana'da 20 Milyon Liralık Haraç Krizi ve Silahlı Saldırı

Adana'da inşaat mühendisi A.Y. (55), eski ortağı E.Ç.'yi (68) tehdit ederek 20 milyon lira haraç istediği iddiasıyla gündeme geldi. E.Ç.'nin park halindeki otomobili kurşunlandı ve olay büyük yankı uyandırdı. Polis, A.Y. ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Suçlamaları reddeden 5 şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 18 Mart sabahı saat 05.30 civarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.Y. eski ortağı E.Ç.'yi telefonla arayarak, işlerinin bozulduğunu ve bu nedenle E.Ç.'ye 20 milyon lira ceza kestiğini söyledi. E.Ç., bu tehdidi önemsemedi ancak otomobiline tabancayla 6 el ateş edildi.

Polis Operasyonu

Olayın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.Y. (46), Y.S. (23), İ.C.K. (21) ve S.Y. (21) olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y. ve otomobilde bulunan 4 şüpheli tutuklandı.