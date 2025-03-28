2025-STS Öğretmenlik Başvuruları Başladı

2025-STS Öğretmenlik Sınavı, yurt dışında eğitim almış öğretmen adaylarının diploma denkliklerini sağlamak amacıyla 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu önemli sınava başvurular, 28 Mart ile 10 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden veya ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler.

Sınav Başvuru Kılavuzu ve Detaylar

Sınava ilişkin tüm ayrıntılar, 2025-STS Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu'nda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Adayların sınava başvurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri önerilmektedir. Kılavuza ve başvuru formuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

ÖSYM Başkanlığı olarak, adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başvuru süreciyle ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için başvuru tarihlerini kaçırmamanız önemlidir.