Okul Öncesi Çocuklar İçin 'Bayram Neşesi' Dergisi Yayında

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi çocukların ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince aileleriyle daha kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla "Bayram Neşesi" adlı Aile Çocuk Dergisi'ni erişime açtı. Bu dergi, çocukların zenginleştirilmiş bir çevrede bulunmalarını sağlarken, ev ile okul arasındaki öğrenme sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor. Böylece bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığı artırılmış oluyor.

Bayram Neşesi Dergisinin İçeriği

29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ve Ramazan Bayramı için özel olarak hazırlanan dergi, interaktif içeriklerle zenginleştirilmiştir. Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun olarak oluşturulan dergide, bayram hazırlığı hikayesi ve etkinliklerinin yanı sıra, çocukların nitelikli zaman geçirmesine destek olacak öneriler sunuluyor.

Etkinlik ve Oyun Önerileri

Ramazan Bayramı'na özel etkinlikler

İlkbahar mevsimiyle ilişkilendirilmiş oyunlar

Dijital okuryazarlık becerilerini destekleyen interaktif içerikler

Dergi, e-Kitap formatında sunulmakta olup, EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diğer eğitsel içeriklere de yönlendirmeler içermektedir.Dergiye ulaşmak için tıklayınız.