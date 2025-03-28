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Adana'da Operasyonda 22 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan'daki operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 11:27, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 11:46
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Adana'da Operasyonda 22 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, ruhsatsız 1'i kurusıkı olmak üzere toplam 22 tabanca ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Dumlupınar Mahallesi 38031 Sokak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, ruhsatsız 1'i kurusıkı olmak üzere 22 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Polis ekipleri, operasyon sırasında M.A, A.S, S.A. ve F.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, silah kaçakçılığına karşı önemli bir adım atılmış oldu.

Silah Kaçakçılığı ile Mücadele

Silah kaçakçılığı, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi bir suçtur. Bu tür operasyonlar, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. Emniyet güçlerinin bu tür operasyonlarla kararlı bir mücadele içinde olması, suç oranlarının düşürülmesine katkı sağlamaktadır.

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