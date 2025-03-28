ODTÜ'de 9 öğrenci gözaltına alındı

İBB'de 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Türkiye genelinde devam ediyor.

Dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bir araya gelen öğrenciler, gece saatlerinde kampüse baskın yapan polisin müdahalesiyle karşılaştı. Öğrenciler, herhangi bir protesto aktivitesinde bulunulmadığını, polisler geldiğinde çimlerde şarkı söyleyip dans ettiklerini anlattı.

Polis, 9 öğrenciyi gözaltına aldı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol müdahalenin yaşandığı noktaya giderek öğrencilere destek oldu.

Öğrencilerin kişisel eşyalarının dahi polis ekipleri tarafından toplanarak götürüldüğünü belirten Yaman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir baskın haberiyle buraya geldik. Öğrenciler oturarak şarkılar türküler söyleyerek sürdürdükleri eylemin saat 02.00'de polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. Polisin buraya adeta şafak oerasyonu gibi girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde bir korku ikliminin yaratılmasına itirazımız var. Bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen bu kadar arkadaşın alınıp götürüldüğü, çadırların yerle bir edildiği, bu yere geri dönüldüğünde kişisel eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını onların da toparlanıp götürüldüğünü ifade ediyorlar. ODTÜ direnişin sembolüdür. Öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını destekliyoruz. Bir şekilde bu operasyonların son bulması gerekiyor."

9 öğrencinin gözaltına alındığını belirten Erkol ise "Bize ulaşan bilgiye göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeri girmesi söz konusu. Öğrenciler ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden uyarı almadıklarını söylüyorlar. Akademik teamüllere de aykırı hiçbir uyarı yapmadan polisi çağırmak. Dağcılık Kulübünün 50. yılı dolayısıyla asılan bir pankart bahane ediliyor. Umuyorum bu durum yarın aydınlanır ve gözaltına alınan dokuz genç herhangi bir soruşturmaya mahal kalmadan okullarına dönerler. Konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.