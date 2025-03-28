Özel hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan sanığa dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki özel hastanede bir hastaya acil müdahalede bulunulduğu esnada, yapılacak işlem ve kullanılacak malzeme yönünden fiyat pazarlığının yapıldığına dair görüntülerin basında yer alması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede beyanına yer verilen müşteki H.E, 13 Ocak'ta şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olan Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne gittiğini, oradan Özel Aile Hastanesi'ne sevk edildiğini ve hastanede yoğun bakıma yatışının yapıldığını anlattı.

Kendisiyle ilgilenen doktorun anjiyo olması gerektiğini söylediğini ve ertesi gün sabah saatlerinde ise anjiyoya alındığını söyleyen müşteki H.E, şunları kaydetti:

"İşlem sırasında bana 3 stent takacakları, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşuldu. İşlem koldan yapılmaya karar verildi. Koldan girmede ücret farkı olduğunu söyleyerek benden 7 bin lira talep ettiler. Bu parayı sanık H.Y. talep etti. Ardından bana stent fiyatları anlatıldı. Ben de devletin karşıladığı stentlerin takılmasını istedim. Bunun üzerine benimle ilgilenen doktor O.P. '2 tane stent takılacak.' dedi. İşlemler bittikten sonra yoğun bakım odasında kaldım. 15 Ocak günü muhasebe birimine giderek sanık H.Y. ile konuştum. Benden haksız yere ödeme aldıklarını söyledim."

İddianamede, müşteki H.E'nin, yapılan işlemler için kendisinden haksız yere ödeme alan sanık H.Y, kendisine 3 yerine 2 adet stent takan doktor O.P. ve ilk gittiği hastaneden kendisini sevk eden görevli personelden şikayetçi olduğu bilgisi verildi.

Sanık suçlamaları kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.Y, hastanede muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara uygulanacak tedaviyi, hasta ve hasta yakınlarına detaylıca anlatmakla görevli olduğunu aktardı.

Olay günü müştekiye daha öncesinde bilgilendirme yaptığını öne süren H.Y, anjiyo işlemi esnasında kaç stent takılacağına doktorun karar verdiğini ve yarı steril alanın önünde beklediğini anlattı.

Stent takılmasına karar verildikten sonra hastanın istemesi üzerine yeniden bilgi vermeye başladığını kaydeden H.Y, hastanın kendisini çağırması nedeniyle o alana girmek zorunda kaldığını, görüntülerde yer almamasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamış olduğu ücretsiz kurum stentlerinin bulunduğu bilgisini hastaya verdiğini ve hastanın daha sonra ücretsiz kurum stentini seçtiğini ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Doktor ve sevki yapan sağlık personelleri hakkında ayrı soruşturma yürütülüyor

İddianamede, stent takan doktor O.P. ile müştekiyi bu hastaneye sevk eden sağlık personelleri hakkında, malpraktis şikayetler nedeniyle farklı soruşturma usulü öngörüldüğü belirtilerek, bu kişiler yönünden evrakın ayrılarak, ayrı soruşturmalar üzerinden devam edildiği bilgisi verildi.

Müştekinin olaya ilişkin tüm tedavi evraklarının incelendiği belirtilen iddianamede, yapılan incelemede H.E'nin Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, özel sağlık kuruluşuna acil olarak sevk edildiğinin görüldüğü aktarıldı.

İddianamede, hangi durumda hastalardan ilave ücret alınamayacağına dair konunun netlik kazanması için, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak durumun sorulduğu, gelen cevabi yazıda ise "Sağlık uygulama tebliği hükmü gereği yatarak tedavileri devam eden hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine bağlı olarak herhangi bir ilave ücret alınması kurumumuz mevzuatına aykırıdır." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Mevzuat gereği talep edilmemesi gereken ücreti talep etti

İddianamede, müştekiden koldan yapılan anjiyo işlemi nedeniyle alınan 7 bin liralık ilave ücretin, alınmaması gereken, mevzuata aykırı bir ücret tahsili olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Müştekinin acil olarak sevk edildiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı hastanede, kendisine yapılan anjiyo işlemi esnasında, sedye üzerinde işlem yapılmayı beklerken bulunduğu zor şartlar altında iradesinin zayıf olduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Denetleme ve kontrol edebilme imkanının bulunmadığı bir anda sanığın müştekiyle iletişime geçerek, koldan yapılacak anjiyo işleminin daha sağlıklı olacağı ve ücret farkı olduğunu belirterek, mevzuat gereği talep edilmemesi gereken ücreti talep ettiği, hileli hareketlerle ücretsiz sunulan bir sağlık hizmeti olmasına rağmen müştekiden 7 bin lira alınmasına neden olarak, üzerine atılı 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

İddianamede, yaşanan olayın başından itibaren müştekiyle bu konularda sanıktan başka kimsenin muhatap olmadığı, müştekinin iradesini fesada uğratanın sanık olduğu ifade edildi.

"Müştekinin zararının karşılandığına dair ödeme makbuzu dosyaya ibraz edildi"

İddianamede, bu hususta başkaca bir şahsın suça dahiliyetinin bulunmadığı belirtilerek, "dolandırıcılık suçunda menfaatin illa fail tarafından elde edilmesine gerek olmadığı, başkasının yararına da bu eylemin gerçekleştirilebileceği" değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma aşamasında sanık H.Y. tarafından, müştekinin zararının karşılandığına dair ödeme makbuzunun dosyaya ibraz edildiği belirtilen iddianamede, bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması gerektiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, sanık H.Y'nin "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" başlıklı 168. maddesi uyarınca cezasında indirime gidilmesi talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık H.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.