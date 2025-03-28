Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramı İstanbul'da geçirmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor.

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