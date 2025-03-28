Bakan Tekin'den Öğretmene Doğum Günü Sürprizi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum ziyaretinde öğretmen odası toplantısında genç matematik öğretmeni Esra Karaca'ya doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Tekin, Karaca'ya sarı bir zarf uzatarak, "Söz ver ağlamayacağına" dedi. Karaca, zarftan çıkan doğum günü kutlama mesajını görünce duygulandı ve Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bu özel günde Bakan Tekin, Karaca'ya çiçek ve hediye de takdim etti.

Erzurum'da Eğitim Ziyaretleri

Bakan Tekin, Erzurum'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Altunbulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret etti. Burada okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaparak eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Öğretmenlerle etkileşimde bulunmak, Bakan Tekin'in eğitim kalitesini artırma hedeflerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğu Ziyaret

Okul ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Erzurum Şehir Hastanesi'nde köpek saldırısına uğrayan Murat Tutar'ı ziyaret etti. Murat Tutar'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Tekin, Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Murat ile keyifli bir futbol sohbeti yaptı ve onu Beşiktaşlı olmaya davet etti. Futbol üzerine yapılan bu iddia, Murat için moral kaynağı oldu.Bakan Yusuf Tekin, hastane ziyaretinde çeşitli servisleri gezerek çocuklara hediyeler dağıttı ve onların yüzlerini güldürdü. Bu tür sosyal etkinlikler, hem çocukların moralini yükseltmekte hem de Bakan Tekin'in toplumla olan bağlarını güçlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır.