Ankara'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 3 Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haymana-Konya Yolunda Trafik Kazası Detayları

Kazanın meydana geldiği bölge, Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde yer alıyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın Ardından Yapılan İncelemeler

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı detaylı incelemelerin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri, kazanın aydınlatılmasına yardımcı olacak. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.