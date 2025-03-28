Bursa Uludağ'daki Otel Yangını: 4 Kişi Gözaltında

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangın, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu trajik olayın ardından soruşturmada gözaltı sayısı 4'e çıktı. Otel müdürü T.D.'nin ardından, yangın gecesi işletmede görevli olan 3 çalışan da gözaltına alındı. Ayrıca, oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Yangının Sebebi ve Olayın Gelişimi

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde, görevli personel ve kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, pasta ve çerez yiyip çay içti. Grubun, saat 05.00 sıralarında otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tahliye ve Kayıplar

Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Eşi Fikriye Usta ise ağır yaralandı ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Doktorlar, Usta'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma Süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı yürütmeleri için 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Otelin müdürü T.D. gözaltına alınırken, soruşturmayı sürdüren savcılık olay gecesi otelde görevli olan 3 çalışanı da gözaltına aldı. Tesisi kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Cenaze Töreni

Yangında hayatını kaybeden Yahya Usta ile oğlu Berkin Usta, öğle namazının ardından Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



