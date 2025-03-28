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Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri

Ankara'da Ramazan Bayramı'nda güvenliği sağlamak için 21 bin 666 polis ve 2 bin 842 jandarma personeli görev yapacak. Şehir içi ve dışı denetimler artacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 13:31, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 13:32
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Ankara'da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı'nda güvenliği sağlamak için yoğun önlemler aldıklarını açıkladı. Polis bölgesinde 21 bin 666, jandarma bölgesinde ise 2 bin 842 personel görev yapacak. Şehir içi ve dışı güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirten Şahin, mezarlıklar, hastaneler, otogar, tren garı ve havalimanında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bayram Süresince Trafik Denetimleri

Vali Şahin, tedarik zincirine dahil olmayan ağır vasıtaların şehre giriş çıkışlarını akşam 16.00'dan itibaren kısıtladıklarını belirtti. Emniyet Müdürlüğü bayram boyunca 21 bin 666 personel ve 2 bin 652 araçla trafik denetimlerini sürdürecek. İl Jandarma ise 2 bin 842 personel ve 865 araçla görev yapacak.

Asayiş ve Güvenlik Operasyonları

28 Şubat-27 Mart arasında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında toplamda 4 bin 412 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçle mücadelede mart ayında yapılan kimlik denetimlerinde 6 bin 211 kişi kontrol edildi ve iki operasyonda 81 düzensiz göçmen yakalandı. Sanal alanda yapılan takiplerde ise suç unsuru bulunan 2 bin 301 hesap tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele

Organize suçlarla mücadele kapsamında üç çete çökertildi, gözaltına alınan 82 kişiden 25'i tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadelede ise yakalanan 1507 zanlıdan 249'u tutuklandı. Terörle mücadelede gerçekleştirilen 11 operasyonda ise 106 kişi gözaltına alındı ve bunlardan dördü tutuklandı.

Ankara'daki Yasa Dışı Eylemler

Ankara'da son bir haftada gerçekleşen yasa dışı sokak eylemlerinde 373 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 355 kişiden 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dört kişi tutuklandı. Vali Şahin, gençleri ve vatandaşları yasa dışı eylemlerden uzak durmaya davet etti.

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