Bakan Uraloğlu: 2028 yılına kadar 6 demiryolu hattı yapacağız

Memurlar.net genel yayın yönetmeni Edip Üzen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da görüştü. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu, dijitalleşme adımlarını ve demiryolu hedeflerini anlattı.

-Suriye ile 5 Sektörde Temas

Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye ile karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve iletişim alanlarında temas halinde olduğunu belirterek, "Karayollarına baktığımızda istenen standartlarda olmasa da hali hazırda işleyen bir sistem var." dedi. Mevcut karayollarının geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu faaliyetlerin bir eylem planı çerçevesinde gerçekleştirileceğini; ancak karayolundaki iyileştirmenin ilk öncelik olmadığını da sözlerine ekledi.

Demiryolu için de Suriye tarafında yaklaşık 50 kilometrelik bir hattın tamamen tahrip edildiğini belirten Uraloğlu, "Onu yapma noktasında bir programlama yapmaya gayret ediyoruz. Yapabilirsek Şam'a kadar demiryolunu bağlamış olacağız. Bu gündemimizde." dedi.

- Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşa Hazırlanıyor

Şam Havalimanı'nın Türkiye'nin teknik desteğiyle ayağa kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Bazı sistemleri kurduk. Bir kısım radarların da temin edilerek kurulması lazım. Yerli ve milli de olsun istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor. Arkadaşlarımız sahada." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın ilk etapta haftada 3 şimdi ise 5 olan Şam-İstanbul seferleriyle Suriye'yi bütün dünyaya bağladıklarını da dile getiren Uraloğlu, diğer hava yolu şirketlerinin de Sabiha Gökçen ve Esenboğa'dan Şam'a uçuş talebi olduğunu belirterek, "Sabiha Gökçen'den Pegasus'un, Esenboğa'dan Ajet'in Şam'a uçuş talepleri var. Bize göre uygun, karşı tarafla görüşüyoruz. Geçen hafta Sivil Havacılık Otoritesi Türkiye'deydi. Muhtemelen o da başlayacak." şeklinde konuştu.

-2028 yılına kadar 6 demiryolu hattı yapacağız

Türkiye'nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağını 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını açıklayan Uraloğlu, bu hedefte Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Halkalı-Kapıkule ve Bilecik-Bursa-Osmaneli, Karaman-Ulukışla gibi hatların bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Tabii bizim hedefimiz 28 bin 500 kilometre. Ona yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

-"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Geçecek Hattın Kredisini Temin Ettik Diyebiliriz"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demiryolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Uraloğlu, "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız." açıklamasında bulundu.

- Süper Hızlı Tren Projesi: 80 Dakikada İstanbul-Ankara

Uraloğlu, mevcut hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında 4 saat 20 dakikada seyahat edilebildiğini, Bilecik'teki tüneller tamamlandığında bu sürenin 3,5 saate düşeceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu da yetmeyecek. Biz doğrudan süper hızlı trenin de proje çalışmalarına başladık. Saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gitmiş olacağız." diye konuştu.

-"Lokomotifimizden Vagonlarımıza Kadar Kendimiz Üretiyoruz"

Demiryolunu yapmak kadar, demiryolu araçlarını üretmenin de kıymetli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yük araçları noktasında çok daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Lokomotifimizden vagonlarımıza kadar kendimiz üretiyoruz." açıklamasında bulundu.

-"225 Kilometre Saat Hızla Gidecek Trenimiz Bütün Hızlı Demiryolu Hattımızda Seyahat Edebilecek"

160 kilometre hızla giden milli elektrikli tren setini önceki aylarda hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, "225 kilometre saat hızla gidecek olan trenimiz bizim bütün hızlı demiryolu hattımızda seyahat edebilecek. Prototipin ilk üretimini önümüzdeki sene bitirip denemelere başlayacağız. 2027, seri üretime geçme ile ilgili hedefimizdir. Ortaya bir iddia koyduk. O iddiayı takip ediyoruz." diye konuştu.

-İstanbul'un Bin 4 Kilometre Metro Hattına İhtiyacı Var

İstanbul'un trafiğini yüzeyden çözme şansının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, çözümün raylı sistem hatları olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var." dedi.

Şehir içinde ulusal ve uluslararası bağlantıları sağlayan hatlar haricinde metro hatlarının yapımının ilgili belediyelere ait olduğunu belirten Uraloğlu, "Eğer belediye bunu Bakanlık üzerinden yaptırmak ister de Bakanlık, Cumhurbaşkanımızın onayıyla bunu üzerine alırsa yapabilir. Mesela bakın tam pandemi sürecinde Çam-Sakura Hastanesinin metro hattı. Metroyu belediye ben yapmıyorum dedi ve Valiliğin koordinasyonuyla da o talep bize iletildi. Biz aldık yaptık." şeklinde konuştu.

-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda Revizyon

Uraloğlu, ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı hakkında da açıklamada bulundu. Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı da dikkate alarak projede bir revizyon başlattıklarını kaydetti.

-Ankara-İstanbul Arasına Yeni Otoyol

Ankara-İstanbul arasında, özellikle İstanbul'dan gelirken, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıktıktan sonra neredeyse şehir içi trafiğe girilmiş gibi olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda Bolu Dağı'ndaki trafik 50 binlere yaklaştı. 80 binler hizmet seviyesinin iyice düştüğü, artık saatlik akım hızının 80 kilometrelerin altına düştüğü bir seviyedir. Bize 10 yıl sonra burada yeni bir otoyol lazım olacak diye hesap ediyoruz."

Proje çalışmalarını başlattıklarını da kaydeden Uraloğlu, "Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır." dedi.

-Yap-İşlet-Devret Projelerinin Bugünkü Değeri 83 Milyar Dolar

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere ilişkin eleştirilere de yanıt veren Uraloğlu, bu modelle projeleri hayata geçirirken, kamu kaynağını diğer bölgelerdeki köprü, tünel, yol projelerine ayırabildiklerine işaret etti.

Bakanlığın 70 civarında projeyi bu modelle hayata geçirdiğini belirten Uraloğlu, "51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle projeler yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Trenle ilgili dünya çapında 3-4 ülkenin, firmanın buna talip olduğunu kaydetti.

Garanti ödemeleri hakkında da Osmangazi Köprüsü'nden örnek veren Uraloğlu, "Garanti ettiğimiz rakamın bir buçuk katını geçmiş durumda. 98 kilometrelik bir hattı bypass ediyor. Orada insanlara kazandırdığımız zamanı, yakıtı düşünün." değerlendirmesinde bulundu.

-Esenboğa Yeni Pistinde Sona Doğru

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistte ve kule yapımında sona yaklaştıklarını kaydeden Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

-Antalya'ya Özel Yangın Pisti

Uraloğlu, Antalya'da ayrıca yangın müdahale uçaklarının trafiği etkilemesini önlemek için Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yalnızca acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

-Google'ın Algoritma Değişikliğine Yakın Takip

Bakan Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliği hakkında da açıklamada bulundu. Google'ın zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gittiğine işaret ederek, "Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı" dedi.

Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkileri olmasa da yakından takip ettiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber de görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür Turizm Bakanımızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacağını söyleyebilirim."

-Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz."

-5G'de Hedef 2026

5G'nin şu anda 34 üretim merkezinde denendiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, 4 büyüklerin statlarını ve Meclisin belli noktalarını kapsadıklarını dile getiren Uraloğlu, "Hedefimiz bu yılın ilk yarısında bunun ihalesini yapmak. 2026'da da 5G'ye geçmek istiyoruz. Operatörlerle, onların beklentilerinin neler olduğunu, bizim beklentilerimizin neler olduğunu defaatle konuştuk süreci başlattık." dedi.