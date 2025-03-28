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Ekonomistler Mart Ayı Enflasyonunu Yüzde 2,87 Olarak Tahmin Ediyor

AA Finans tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,87 oldu. Bu veri, yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya düşeceği anlamına geliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 14:03, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 14:15
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Ekonomistler Mart Ayı Enflasyonunu Yüzde 2,87 Olarak Tahmin Ediyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 oranında artacağını öngörüyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak belirlendi. Ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 arasında değişiyor. Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya düşmesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi Mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 olarak kaydedildi. Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat ayında yüzde 2,27 artış göstermişti.

2025 Yılı Ekonomistlerin Enflasyon Beklentileri ve Gerçekleşmeler

  • Ekonomistlerin enflasyon tahminleri dikkatle takip ediliyor ve piyasa hareketlerini etkileyebilir.
  • Mart ayı enflasyon verileri, ekonomik planlamalar ve stratejiler için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.
  • Enflasyon oranlarının düşüş trendine girmesi, ekonomik istikrar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.


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