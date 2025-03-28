Hacettepe Üniversitesi'nden Boykot Açıklaması

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi, derslere katılmak ve sınavlara girmek isteyen öğrencilerin haklarını koruyarak, dersler ve sınavları boykot etmeyi planlayan eylemcilerin tutumunu kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nin 26 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Nisan Salı günü 23.59'a kadar il genelinde yürüyüş ve eylemleri yasakladığı hatırlatıldı.Açıklamada, üniversitede görevli özel güvenlik görevlileri, idari personel, öğretim elemanları, dekanlar ve yöneticilere karşı eylemcilerin tutumunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu eylemlerle masum demokratik hak taleplerinin sınırlarını aşan, görevini yapmaya çalışan üniversite personelini engelleyen ve hedef gösteren kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Üniversite Yönetimi ve Öğrencilere Destek

Özellikle Ankara Valiliği'nin kararını uygulama sorumluluğu bulunan ve görevlerini yerine getirmeye çalışan özel güvenlik görevlileri ile idari personele, derslerin ve sınavların düzenli bir şekilde yapılması için görev yapan öğretim elemanlarına destek verildiği ifade edildi. Bu süreçte, derslere devam etmek ve sınavlara girmek isteyen öğrencilerin haklarının korunmasına önem verildiği vurgulandı.

Öğretim elemanları ve akademik birim yöneticilerine yönelik tutumlar kabul edilemez.

Dersleri ve sınavları boykot etmek isteyen eylemciler ile ilgili gerekli işlemler yapılacak.



