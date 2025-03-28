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Bakan Kacır'dan 15 Şehirde Dev Sanayi Yatırımı

Türkiye genelinde Edirne'den Samsun'a kadar 15 şehirde gerçekleşecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarıyla 20 binden fazla istihdam yaratılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 15:06, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 15:07
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Bakan Kacır'dan 15 Şehirde Dev Sanayi Yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli yatırımlarla cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını belirtti. Kacır, sosyal medya hesabından HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında büyük ölçekli sanayi yatırımları yapacak firmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a 15 şehirde hayata geçecek bu yatırımların, Türkiye'nin ekonomik gücünü artıracağını ifade etti. "Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla 20 binden fazla istihdam sağlanacak ve cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak." ifadelerini kullandı.

Yatırım Detayları ve Şirketler

Kacır'ın paylaşımında yapılacak 17 yatırıma ilişkin detaylar yer aldı:

  • Alfa Solar, Kırklareli'ne 390 milyon dolar yatırımla entegre güneş hücresi üretim tesisi kuracak.
  • Astronergy Yüksek Teknoloji, Adana'ya 584 milyon dolar yatırım yapacak.
  • CW Solar Cell Enerji, Antalya'ya 520 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirecek.
  • Elin Yarı İletken Teknolojileri, Sivas'a 387 milyon dolar yatırım yapacak.
  • Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Düzce'ye 683 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Chery ve ASELSAN'ın Büyük Yatırımları

Chery, Samsun'a 1 milyar dolarlık yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü yatırımı yapacak. ASELSAN, Ankara'da 616 milyon dolarlık foton dedektör ve nanoteknoloji ile hava radar savunma ve füze savunma sistemi radar üretimi gerçekleştirecek.

Diğer Önemli Yatırımlar

CCE Metal ve Kimya Ticaret, Bilecik'e yapacağı 168 milyon dolarlık yatırımla özel alaşımlı alüminyum formları üretecek. Eti Bakır, Samsun ve Mardin'de toplam 498 milyon dolarlık yatırımla katot bakır, kobalt metal, çinko metal ve pelet demir üretimine imza atacak. Havelsan, Ankara ve İstanbul'da 143 milyon dolarlık "komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi" yatırımı gerçekleştirecek.

Balıkesir ve Diğer Şehirlerdeki Yatırımlar

  • Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi, Balıkesir'e 1,4 milyar dolar değerinde saf tereftalik asit (PTA) üretimine ilişkin yatırım yapacak.
  • Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Ankara ve Kırıkkale'de yapacağı 818 milyon dolar değerinde yatırımla silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretecek.
  • Proturk İlaç, Ankara'da 448 milyon dolarlık "plazma fraksiyonasyon tesisi" yatırımı gerçekleştirecek.
  • Roketsan, Ankara ve Kırıkkale'de 407 milyon dolarlık savunma sistemleri üretim tesisi kuracak.

Tüm bu yatırımların Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu büyük ölçekli projeler, istihdam yaratmanın yanı sıra ülkenin teknoloji alanındaki gücünü de artıracaktır.


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