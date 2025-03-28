Polis dronu iş başında: 1 saatte 36 bin lira ceza

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bayram denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 12.00 ile 13.00 arasında D-100 kara yolu Sakarya-Düzce istikameti Bekirpaşa Işıklı Kavşağı'nda dron ile havadan denetim gerçekleştirildi. Denetim neticesinde emniyet kemeri kullanmayan 27, cep telefonu kullanan 4 ve kask takmayan 1 kişiye toplamda 36 bin 472 lira cezai işlem uygulandı.