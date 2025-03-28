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İmamoğlu'nun yerine seçilecek TBB Başkanvekilliği için iki aday yarışıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 16:12, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 16:12
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İmamoğlu'nun yerine seçilecek TBB Başkanvekilliği için iki aday yarışıyor

TBB Meclisi, Birlik Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ankara Valiliğinin çağrısı doğrultusunda Birlik Başkanvekili seçimi için bir otelde toplandı.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Divan Heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar yürüttü.

Karalar, yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, İmamoğlu'nun hukuki sürecinin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Birlik Başkanlığı makamında boşluk oluştuğunu belirten Karalar, bu göreve vekalet edecek ismi seçmek üzere toplandıklarını bildirdi.

Karalar, seçimin camia ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Zeydan Karalar, Birlik Başkanvekilliğine kendisi ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in aday olarak teklif edildiğini duyurdu.

Bunun üzerine Karalar, başkanvekilliği yarışındaki rakibi Genç'e başarı dileyerek, Divan Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a bıraktı.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini belirterek, salondakilere onun selamını iletti.

Bugün yapılacak seçimin bir vekalet seçimi olduğunu ifade eden Akın, "Ekrem Başkanımız hak yerini bulup da görevlerinin başına gelene kadar tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nde de layıkıyla temsil edilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi.

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen oylamada, Birlik üyeleri kurulan 10 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisi'nde, Başkanvekili seçimi 4 tura kadar sürebilecek.

İlk turda, üye tam sayısının üçte ikisine denk gelen 576 oy aranacak. Yeterli oy sağlanamazsa ikinci tura geçilecek ve yine 576 oy gerekecek.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 433 oy aranacak. Bunda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilecek.

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