THY'den bayram tatilinde 395 ilave sefer
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 17:56, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 18:30
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.