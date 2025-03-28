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MEB, Ortak Yazılı Sınavları Tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 6, 7 ve 9. sınıflarda ortak yazılı sınavların tamamlandığını duyurdu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ülke genelinde ilk defa 9. sınıflarda ortak yazılı sınav uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 18:52, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 18:46
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MEB, Ortak Yazılı Sınavları Tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde uygulanan ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavların tamamlandığını belirtti.

MEB'den Ortak Sınav Açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirildi. İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı.

Sınavlarla Öğretim Programlarının Kazanımları İzlenecek

Açıklamaya göre, 9. sınıf düzeyindeki ortak sınav uygulamasıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları kapsamında ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilmiş oldu. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve matematik derslerinde gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavlarda yer alan soruların hazırlanmasında, ders kitapları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri rehber alındı.Sınavlar, öğretim programlarının hem kazanım/öğrenme çıktılarının izlenmesi hem de eğitim programlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olma özelliği taşıyor.

  • Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı yedişer soru soruldu.
  • Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.
  • Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.


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