MASAK'tan Vatandaşlara Uyarı: Dolandırıcılara Dikkat!

MASAK'tan yapılan açıklamada, bazı kişilerin vatandaşlara kısa mesaj (SMS) göndererek kendilerini hukuk bürosu gibi tanıttığı ve "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi ifadelerle iletişime geçilmesini istedikleri belirtildi. Bu kişilerin dolandırıcılık amacı taşıdığı ifade edildi.

Sahte MASAK Çalışanlarına Karşı Dikkatli Olun

Bazı dolandırıcıların, kendilerini MASAK çalışanı olarak tanıtarak, Başkanlık nezdinde yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi verme vaadiyle çeşitli iş fırsatları ve sözde çözüm önerileri sundukları tespit edildi. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkili Mercilere Başvurun

Vatandaşların, dolandırıcılık amacı taşıdığı açık olan bu tür asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmaları halinde yetkili mercilere başvurmaları, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir.Başkanlık, konuyla ilgili olarak bir kamu spotu da paylaştı.