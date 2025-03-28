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Havalimanında Çarşaflı Kaçış Planı Bozuldu

Kars Havalimanı'nda kara çarşafla İstanbul'a kaçmaya çalışan mahkum polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2025 19:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 19:10
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Havalimanında Çarşaflı Kaçış Planı Bozuldu

Kars'ta 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. (23) adlı erkek, kara çarşaf giyip İstanbul'a gitmek isterken havalimanında polisler tarafından yakalandı. Olay, saat 07.30 sıralarında Harakani Havalimanı'nda meydana geldi. S.K. ve kocası gibi davranan H.İ. (28) İstanbul'a gitmek için havalimanına giriş yaptı. Check-in kontuarına gelen S.K., G.İ.'ye (24) ait kadın kimliğini ibraz etti. Polisin hareketlerinden şüphelendiği S.K.'nin, kabinde yapılan aramada erkek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., emniyete götürüldü.

S.K.'nin Suç Geçmişi ve Yakalanma Süreci

S.K.'nin 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' gibi 6 farklı suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan S.K., Adli Tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.K.'nin Yanındaki Kişinin Durumu

Öte yandan, S.K.'nin yanında bulunan ve kendisini kocası olarak tanıtan ve kontrollerde eniştesi olduğu tespit edilen H.İ. (28) ise 'Suçluyu kayırma' suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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