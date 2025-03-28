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Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük üretim 80 bin varile ulaştı. Bakan Bayraktar, bu gelişmenin Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 19:18, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 19:39
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Gabar Dağı'nda Tarihi Petrol Keşfi: Günlük Üretim 80 Bin Varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası Koca Yusuf Kulesi'nin bulunduğu alana ziyarette bulundu. Yanında, İstanbul ve Ankara'da maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinde okuyan 14 üniversite öğrencisi de vardı. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerinden brifing alan Bakan Bayraktar, sahada incelemelerde bulundu.

Gabar'da Tarihi Petrol Keşfi

Bakan Bayraktar, "Ramazan ayının sonuna geldik ve Gabar'da yeni üretim lokasyonundayız." dedi. Gabar keşfinin 2021 yılından beri büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirten Bayraktar, bu projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olduğunu söyledi. "Çok kısa bir sürede burada, bugün itibarıyla günlük 80 bin varili aşan bir üretime çok şükür erişmiş durumdayız." diye ekledi.

Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Büyük Adımlar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Gabar sahasında yıllık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik kazanç sağlandığını belirtti. Ayrıca, "Bu kadar miktarda ithal edeceğimiz petrolü de ithal etmekten bizi önlemiş oluyor." ifadesini kullandı.

Terörden Arındırılan Bölgelerde Kalkınma

Bayraktar, "Bu coğrafya geçmişte terörle anılıyordu, şimdi ise terörsüz Türkiye hedefiyle yürümekteyiz." dedi. Gabar bölgesinin potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, buradaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. "Biz inanıyoruz ki inşallah bu 80 bin varilleri daha da büyüteceğiz."

Yeni Sahalar ve Gelecek Planları

  • 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin hatırasına düzenlenen programda üretim 57 bin varildi.
  • Bugün üretim 80 bin varile ulaştı.
  • Geçen yıl Hakkari'de vefat eden Bülent Sadioğlu'nun adını yaşatmak üzere bu sahada üretime başlandı.
  • Yeni sahalarla birlikte keşif çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Bugün burada çalışanlarla iftar yapmaya gelen Bakan Bayraktar, üniversite öğrencilerini de sahaya getirerek Türkiye'nin enerji projelerinin büyüklüğünü göstermek istedi. Programa çeşitli yerel ve ulusal düzeydeki yetkililer de katıldı.

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