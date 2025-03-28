Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyanın ise ilk 10 ülke arasındayız

Bakan Yumaklı, Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi Alanı ve Ahilik Müzesini gezdikten sonra sokak iftarına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Biz, kendimiz, ailemiz ve milletimiz için dualar ettik. O tarım bitti diyenlere bakmayın. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz biz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve kendi ihtiyacımız için ihracatla ülke ekonomimize katkı için kullanıyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de tarımsal alanda yapılanları ve verilen destekleri de aktaran Bakan Yumaklı, yoğun katılımlı geçen sokak iftarının ardından şehirden ayrıldı.