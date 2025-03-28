İstanbul'da İmamoğlu Protestoları: İlk Dava Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 59'u tutuklu 74 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Valiliği'nin Kararları ve Yasaklar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığı ifade edildi.

Yasaklara Rağmen Düzenlenen Gösteriler

İstanbul genelinde farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uyulmayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Eylem Görüntüleri Üzerinde İncelemeler

İddianamede, eylem görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde her bir sanık yönünden ayrı ayrı araştırma tutanakları düzenlendiği, şahısların İstanbul Valiliğinin yasaklama kararına rağmen toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yer aldığının sabit olduğu aktarıldı.

Sanıkların Suçlamaları ve Kanun Maddeleri

Hazırlanan iddianamede, ifade tutanakları, sorgu zaptları, kollukça düzenlenen araştırma tutanakları, yasaklama kararı ve dosya kapsamına göre sanıkların, İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına, dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettikleri, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirtilen suçu işledikleri yönünde yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.

Mahkeme Süreci ve Diğer Şüpheliler

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına 18 Nisan'da başlanacak.Öte yandan, iddianamede dosya kapsamında haklarında yakalama emri düzenlenen ya da ayrıca değerlendirme yapılacak 25 şüpheli bakımından ise ayırma kararı verilerek, dosyanın ayrı soruşturma numarasına kaydedildiği bilgisi verildi.