Pikachu ile Psikolojik Harp! - Medya absürtlüğünün yeni zirvesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, Türkiye'nin dört bir yanında devam ederken, eylemler sırasında dikkat çeken görüntüler de ortaya çıkıyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi önündeki bir gösteride, Pikachu kostümü giymiş bir protestocunun polislerden kaçması, sosyal medyada hızla yayıldı.

Video, "Polisten kaçan Pikachu" başlığıyla paylaşılırken, CNN Türk ise görüntüyü "psikolojik harp" olarak yorumladı.

Medyanın Ciddiyet Krizi

Bu yorum, günümüz medya düzeninde bilginin içeriğinden çok, absürtlüğün ve ironinin ön plana çıktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Toplumun karşı karşıya olduğu ekonomik krizler, yargı bağımsızlığı sorunları ve temel hak ihlalleri gibi ciddi meseleler yerine, Pikachu'nun "psikolojik savaş unsuru" olup olmadığını tartışan bir medya düzeni inşa ediliyor.

CNN Türk'ün bu açıklaması, haberciliğin geldiği noktayı sorgulatan bazı soruları da beraberinde getiriyor:

Gerçek gündem yerine mizahi unsurlar neden öne çıkarılıyor?

Medya, halkın dikkatini dağıtmak için mi bu tür yorumlara başvuruyor?

İroni ve absürtlük, haber sunumlarında ne kadar meşru olabilir?

Psikolojik Harp Gerçekten Nerede?

Oysa gerçek psikolojik harp, Pikachu'nun varlığında değil, kamuoyunun algısını yönlendirmek için yapılan bu tür suni tartışmalarda gizli. Kamuoyunun tartışması gereken meseleler manipüle edilerek, ironik ama tehlikeli bir medya ortamı yaratılıyor.Bu olay, bilgi çağında dezenformasyonun ve medya manipülasyonunun nasıl işlendiğinin somut bir örneği olarak tarihe geçti. Pikachu'nun bir direniş sembolü olup olmadığı tartışıladursun, asıl mesele, medyanın kendisinin bir manipülasyon aracına dönüşmüş olması.

Zekeriya ELTİMUR