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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi planlanan demiryolu hattı için finansman süreci tamamlanmak üzere. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, "Yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz, önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2025 23:21, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 23:27
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ulaştırma projeleri, metro ve otoyol yatırımları, süper hızlı tren çalışmaları ve dijital platformlara yönelik yasal düzenlemeler gibi birçok başlıkta bilgi paylaştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız" dedi.

Metro ve otoyol projeleri

İstanbul'un trafik sorununa çözüm olarak raylı sistemleri gösteren Uraloğlu, şehrin 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Metro projelerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ancak talep edilirse Bakanlığın devreye girebileceğini hatırlattı.

Ankara Esenboğa Havalimanı metro hattında, Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk gibi yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde proje revizyonuna gidildiğini açıkladı. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan yeni otoyolun da güzergah çalışmalarının başladığını belirterek, "Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır." dedi.

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere yönelik eleştirileri yanıtlayan Uraloğlu, bu model sayesinde kamu kaynaklarının başka bölgelerdeki altyapı ihtiyaçlarına yönlendirilebildiğini söyledi. "51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır" dedi.

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