29 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka-Bursaspor Yörsan ve TOFAŞ-Manisa Basket Divissa maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor-Adana Demirspor, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Şehitliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı'na katılacak.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Barış ve Güven Yılı: Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı Açılış Töreni ve oturumlarına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

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