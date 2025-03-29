29 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları
29 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak.
(İstanbul/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Barış ve Güven Yılı: Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı Açılış Töreni ve oturumlarına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Aşkabat)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Şehitliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı'na katılacak.
(Erzurum/14.00-18.43)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor-Adana Demirspor, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Samsun/Trabzon/16.00/İstanbul/20.30)
2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/Ankara/13.30/İstanbul/Adana/16.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka-Bursaspor Yörsan ve TOFAŞ-Manisa Basket Divissa maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları tamamlanacak. Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin ve BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.
(Ankara/14.00/16.30)