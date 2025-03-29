Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili yeni yönetmelik Yayımlandı

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire ve eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar, mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Böylece "Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge" kapsamında mesleklerini halihazırda serbest icra edebilen ebe, hemşire ve toplum sağlığı bölümü mezunu sağlık memurlarına ebeler ve hemşireliğe eş değer sağlık memurları da dahil edildi.

Yönetmeliğe göre sadece aynı meslek ünvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek, bu birimin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam fırsatları oluşacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.