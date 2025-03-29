Bursa'daki Gösterilerde 52 Kişi Gözaltına Alındı, 19'u Tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerle ilgili olarak gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, bu gelişmeler Bursa'da dikkat çekti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın Açıklaması

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu suçtan dolayı 26 şüpheli için tutuklama talebi, diğer 26 şüpheli için ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Nöbetçi hakimlik tarafından 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 33 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Tutuklanan şüpheliler, uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma Süreci ve Kamuoyuna Bilgilendirme

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı ve soruşturmanın ilerleyen safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini duyurdu. Bu süreçte, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalar yapılmaya devam edilecek.