Bayramda köprü ve yollar ücretsiz!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2025 07:26, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 07:32
Cumartesi günü 00.00'dan 2 Nisan 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
Ayrıca, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında
Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattıücretsiz hizmet verecek.