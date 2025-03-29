Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Mesajlara Dikkat!

Dolandırıcılar, bayram öncesi emeklileri hedef alarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Sahtekarlar, milyonlarca telefon numarası arşivini kullanarak, "Bayram ikramiyeniz hesabınıza yattı. Onaylamak için alttaki linki tıklayın" şeklinde mesajlar gönderiyor. Bu tür mesajlara tıklayan kişiler, banka hesaplarının ele geçirilmesi ve hesaplarının boşaltılması riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemleri

Bayram öncesi emeklilere yönelik yapılan bu dolandırıcılık girişimleri, vatandaşları ciddi şekilde mağdur edebilir. Dolandırıcılar, cep telefonlarına gönderilen linklerle virüs bulaştırarak kişisel bilgileri ele geçiriyor ve uzaktan erişimle banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin dönemsel fırsatları kullanarak vatandaşları ağına düşürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle, gelen mesajlara tıklamamak büyük önem taşıyor.

Yaşlılar Dolandırıcılara Karşı Daha Savunmasız

Yaşlı bireyler, bu tür dolandırıcılıklara daha kolay inanabiliyor. Siber dolandırıcılar, resmi kurum adlarını ve logolarını taklit ederek SMS, sosyal medya reklamları ve e-postalarla insanları kandırıyor. Alev Akkoyunlu, basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçınmak ve resmi kaynaklardan bilgi almak bu konuda alınabilecek en iyi önlemler arasında yer alıyor.

Hukuki Yaptırımlar ve Önlemler

Konuyla ilgili açıklama yapan avukatlar, siber dolandırıcılık olaylarında faillerin yakalanmasının zor olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılar genellikle yurt dışı merkezli sahte hatlar ve VPN kullanarak kimliklerini gizliyor. Bu nedenle, mağdurların hukuki yollara başvurması ve savcılıklara suç duyurusunda bulunması öneriliyor. Ayrıca, dolandırıcılıkla ilgili cezai yaptırımların artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlardan Öneriler: Bilinmeyen Linklere Tıklamayın!

Bankalar veya resmi kurumlar SMS veya e-Posta yoluyla link göndererek bilgi doğrulaması istemez.

"Hediye kazandınız", "Ödemeniz alındı" veya "İkramiyeniz yattı" gibi mesajlara şüpheyle yaklaşılmalı.

Bilinmeyen linklere tıklamadan önce mesajın doğruluğu resmi kaynaklardan teyit edilmeli.

Telefon ve bilgisayarlar için güncel antivirüs yazılımları kullanılmalı.

Banka hesapları düzenli olarak kontrol edilmeli ve şüpheli bir durum fark edilirse anında bankayla iletişime geçilmeli.



