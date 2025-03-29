Otomobiller çarpıştı! Baba ve kızı öldü, çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sorası can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Baba ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 07:35, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 07:36
Kaza Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G. (40) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABA VE KIZI ÖLDÜ, 4 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.
Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.