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Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, çift yönlü transit gemi trafiğini geçici olarak durdurdu. Sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 07:54, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 07:56
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Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Etkisi

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması nedeniyle, yetkililer gemi kaptanlarına uyarılarda bulundu. Bu kapsamda, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Feribot Seferleri de Etkilendi

Sadece transit gemi trafiği değil, aynı zamanda Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bu durum, yolcuların planlarını etkiledi ve alternatif ulaşım yolları aramalarına neden oldu.Sisin etkisinin azalmasıyla birlikte, deniz trafiğinin normale döneceği ve seferlerin yeniden başlayacağı tahmin ediliyor. Yolcuların ve deniz trafiğinin güvenliği için alınan bu önlemler, bölgede yaşayanlar ve seyahat edenler için büyük önem taşıyor.

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