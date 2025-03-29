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TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor

Hidro-Gen Enerji, en yüksek kapasite ödemesini alarak lider konumda.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2025 09:35, Son Güncelleme : 29 Mart 2025 09:44
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TEİAŞ, Elektrik Santrallerine 1.2 Milyar Lira Kapasite Desteği Sağlıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Şubat ayında 31 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 215 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelerin listesi, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Bu mekanizma kapsamında yer alan 31 santrale Şubat ayı için toplam 1 milyar 215 milyon lira ödeme yapılacak. Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme, 118 milyon 580 bin 807 lira ile Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

En Yüksek Ödeme Yapılan Şirketler

  • Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ: 118 milyon 580 bin 807 lira
  • Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi: 100 milyon 19 bin 649 lira

TEİAŞ'ın Kapasite Ödemelerinin Amacı

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor. Bu ödemeler, elektrik arzının sürekli ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına katkıda bulunuyor. Kapasite mekanizması ile üretim santrallerinin finansal olarak desteklenmesi hedefleniyor.

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