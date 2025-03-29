EPDK, Akaryakıt ve Doğalgaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketleri ve depolama tesislerinin tarifelerinde değişiklik yaptı. Konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, OPET Petrolcülük Anonim Şirketi'nin Mersin Tesisine ilişkin depolama tarifesi güncellenerek onaylandı. Şirketin Mersin Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri ve motorin için metreküp başına 1,63 lira, havacılık yakıtı türleri için 1,37 lira olarak belirlendi.

Hizmet Bedelleri

Benzin türleri için teslim alma bedelleri metreküp başına 81,35 lira.

Motorin türleri için 127,10 lira.

Havacılık yakıtı türleri için 40,66 lira.

BOTAŞ ve Depolama Tarifeleri

EPDK, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Tuz Gölü ve Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerinin 2025 depolama yılı tarifelerini de belirledi. Bu kapsamda, 2025'te geçerli olacak depolama bedelleri üst sınırları şu şekilde belirlendi:Kapasite bedeli için standart metreküp başına 3,080123 lira.

Enjeksiyon bedeli için 0,105722 lira.

Geri üretim bedeli için 0,010516 lira.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın Antalya'daki iki depolama tesisi arasındaki boru hattına ilişkin iletim tarifesi de güncellendi. Buna göre, iletim bedeli havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 210,64 lira oldu.Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri

EPDK'nin diğer kararları kapsamında bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi:Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ: 0,220835 ila 2,842758 lira arasında.

Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım AŞ: 0,888854 ila 1,960069 lira arasında.

İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ: 0,093799 ila 1,782808 lira arasında.

Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1,158314 ila 2,684114 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

EPDK ayrıca, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini de belirledi. EÜAŞ tarafından aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarında kilovatsaat başına 225,0000 kuruş olarak uygulanacak.



